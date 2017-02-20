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В Москве состоялась презентация формы сборной России для Всемирных военных игр

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Кроме того организаторы представили экипировку для волонтеров и судей, а также награды, символ и талисман III Всемирных военных игр.

20 февраля в Москве была представлена форма сборной России для III Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля.

Международные федерации по зимним видам спорта предъявляют к экипировке спортсменов особые требования. Коллекция, разработанная для российской команды, полностью им соответствует. Она сшита из новых высокотехнологичных тканей, чтобы добиться максимального качества – термо- износостойкости, хороших кинетических характеристик. А яркие цвета нашего национального триколора создают красочное оформление для Игр на всем их протяжении. Для спортсмена очень важно, чтобы форма была удобная и красивая. Я сейчас в этой форме. Она комфортна и, надеюсь, принесет нашим ребятам победу», - отметила первый заместитель начальника ЦСКА подполковник Светлана Хоркина.

В III Всемирных военных играх примут участие более 1000 спортсменов из более чем 25 стран мира. В ходе соревнований будет разыграно 44 комплекта медалей.

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