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Поляк Рачковски назначен арбитром на матч Лиги Европы «Фенербахче» - «Краснодар»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковским назначена на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Краснодаром», сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистентами Рачковского значатся Томаш Листкевич и Михал Обукович, дополнительными ассистентами - Томаш Мусял и Томаш Квятковски, резервный судья - Радослав Сейка.

Встреча между «Фенербахче» и «Краснодаром» пройдет в Стамбуле 22 февраля в 20:00 мск. Первый матч завершился победой «Краснодара» со счетом 1:0. 

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