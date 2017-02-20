Поляк Рачковски назначен арбитром на матч Лиги Европы «Фенербахче» - «Краснодар»
Польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковским назначена на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Краснодаром», сообщает официальный сайт УЕФА.
Ассистентами Рачковского значатся Томаш Листкевич и Михал Обукович, дополнительными ассистентами - Томаш Мусял и Томаш Квятковски, резервный судья - Радослав Сейка.
Встреча между «Фенербахче» и «Краснодаром» пройдет в Стамбуле 22 февраля в 20:00 мск. Первый матч завершился победой «Краснодара» со счетом 1:0.
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