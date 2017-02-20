Спортивный директор «Томи»: Официально я еще не уволен, а заявку клубу вряд ли откроют

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов прокомментировал информацию о своем увольнении, а также сообщил, что финансовые трудности клуба пока не решены.

- Правда ли, что вы уволены за заявления, мешающие «Томи» в поиске спонсоров? – вопрос Игорю Кудряшову от корреспондента «Советского спорта».

- Меня еще не уволили официально, сейчас нахожусь в отпуске. Но проблема существует.

- Раз вы официально все еще спортивный директор, можете сказать, будет ли «Томь» подписывать новых игроков?

- Заявку команде вряд ли откроют (то есть снимут запрет на регистрацию новых игроков – Прим. ред.), потому что у клуба все еще есть долги.

Напомним, «Томь» занимает последнее место в РФПЛ с девятью очками после 17-ти матчей. Ориентировочный долг клуба за 2016 год составляет 460 млн. рублей. В декабре прошлого года РФС запретил клубу регистрировать новых игроков.