Агент: Шумаков и Шалунов останутся в КХЛ, если будут играть за одну команду

Нападающие «Сибири» Максим Шалунов и Сергей Шумаков готовы остаться в КХЛ, если будут играть за одну команду. Об этом заявил агент игроков Шуми Бабаев.

«У меня и у ребят есть понимание по тому, где они продолжат карьеру. Они очень хотят попасть в одну команду, для них это имеет большое значение. Предложение из НХЛ есть у обоих, и если их будут разводить, они могут уехать за океан. Но до этого доводить не хотелось бы. Они сами хотят остаться здесь и попасть на Олимпийские игры. Все упирается в то, будут они в одной команде или нет», - цитируют Бабаева «Р-Спорт».

Контракты Шумакова и Шалунова истекают в конце апреля, после этого оба хоккеиста получат статус ограниченно свободных агентов. Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял об интересе армейского клуба к форвардам, а также отметил, что решение по игрокам будет принято только после завершения сезона.