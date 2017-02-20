Агент: Шумаков и Шалунов останутся в КХЛ, если будут играть за одну команду
Нападающие «Сибири» Максим
Шалунов и Сергей Шумаков готовы остаться в КХЛ, если будут играть за одну команду. Об этом заявил агент
игроков Шуми Бабаев.
«У меня и у ребят есть
понимание по тому, где они продолжат карьеру. Они очень хотят попасть в одну команду, для
них это имеет большое значение. Предложение из НХЛ есть у обоих, и если их
будут разводить, они могут уехать за океан. Но до этого доводить не хотелось
бы. Они сами хотят остаться здесь и попасть на Олимпийские игры. Все упирается
в то, будут они в одной команде или нет», - цитируют Бабаева «Р-Спорт».
Контракты Шумакова и
Шалунова истекают в конце апреля, после этого оба хоккеиста получат статус ограниченно
свободных агентов. Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял об интересе армейского
клуба к форвардам, а также отметил, что решение по игрокам будет принято только
после завершения сезона.