Суд признал законным разрыв контракта властей Петербурга с экс-подрядчиком нового стадиона
Арбитражный суд Петербурга признал законным разрыв контракта между городскими властями и компанией «Инжтрансстрой».
- Отказать АО «Инжтрансстрой» в удовлетворении иска. Признать государственный контракт расторгнутым, - приводит слова судьи ТАСС.
Напомним, в июле 2016-го администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском. После этого компания обратилась в суд с требованием признать решение властей незаконным. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграл «Метрострой».
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