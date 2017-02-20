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Александр Зуев: Мне нужно прибавлять в завершении атак

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Спартак» Александр Зуев, который ближайшие полгода проведет в аренде в «Крыльях Советов», - о том, в чем ему нужно прибавлять.

- Много было вариантов аренды?

- Три. Но именно «Крылья» больше всех были во мне заинтересованы. Поэтому сразу принял их предложение, - говорит Зуев.

- Со Скрипченко успели пообщаться?

- Немного. Думаю, обстоятельный диалог еще впереди. Пока мне нужно адаптироваться в команде. Коллектив хороший, ребята тепло приняли, все помогают.

- Вы взяли себе 27-й номер. Почему?

- Мое любимое число - 17. В детстве играл под десятым и седьмым номером, сложив их, получаем 17. Плюс есть еще личные моменты. Но 17-й номер занят, поэтому взял 27-й.

- В чем вам нужно прибавить, чтобы выйти на новый уровень?

- В завершение атак в первую очередь. Все смотрят на статистику, в этом нужно прибавлять.

 Полную версию интервью читайте на сайте в ближайшее время.

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