Новосельцев и Кержаков приступили к занятиям в общей группе

Футболисты «Зенита» Иван Новосельцев и Александр Кержаков вернулись к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Игроки не принимали участие во втором и третьем сборе команды из-за повреждений.

Напомним,следующий матч «Зенит» проведет против «Андерлехта» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча команд завершилась победой бельгийцев со счетом 2:0, дубль оформил Франк Ачимпонг.



В сезоне-2016/17 Новосельцев сыграл в десяти матчах чемпионата России, половину из них он провел за «Ростов». Также на счету футболиста три встречи в Лиге Европы в составе «Зенита».

Александр Кержаков сыграл в девяти матчах РФПЛ и отличился один раз. В Лиге Европы нападающий провел три встречи и забил один мяч.

