Новосельцев и Кержаков приступили к занятиям в общей группе
Футболисты «Зенита» Иван Новосельцев и Александр Кержаков вернулись к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Игроки не принимали участие во втором и третьем сборе команды из-за повреждений.
Напомним,следующий матч «Зенит» проведет против «Андерлехта» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча команд завершилась победой бельгийцев со счетом 2:0, дубль оформил Франк Ачимпонг.
В сезоне-2016/17 Новосельцев сыграл в десяти матчах чемпионата России, половину из них он провел за «Ростов». Также на счету футболиста три встречи в Лиге Европы в составе «Зенита».
Александр Кержаков сыграл в девяти
матчах РФПЛ и отличился один раз. В Лиге Европы нападающий провел три встречи и
забил один мяч.
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