Антон Черепенников подарит Mercedes E-класса Виктору «TaZ» Войтасу

Глава холдинга ESforce Антон Черепенников пообещал подарить автомобиль Mercedes E-класса капитану Virtus.pro Виктору «TaZ» Войтасу.

As a respect @g5taz. I promise to make a present for you new @MercedesBenz E-Class if @TeamVirtuspro win this @DreamHack