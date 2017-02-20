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Арсен Венгер: Мы бы сыграли с «Саттоном» на натуральном газоне, но нужно справляться с обстоятельствами

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Кубка Англии с представителем пятого дивизиона «Саттон Юнайтед».

«В идеале мы бы сыграли на натуральном газоне, – приводит Goal.com слова Венгера. – Но нужно принимать существующие условия. Задача турнира в и том, чтобы справляться с обстоятельствами, которые возникают перед командой. Нас ждет матч на искусственном поле, и нужно справиться с этим».

Матч «Саттон Юнайтед» – «Арсенал» на стадионе «Гандер Грин Лейн» в Саттоне пройдет 20 февраля. Начало – 22:55 (мск).

Добавим, что победитель этой пары сыграет в ¼ финала с другим представителем пятого дивизиона – «Линкольн Сити», который стал первым с 1914 года клубом не из первых четырех дивизионов, пробившихся в четвертьфинал Кубка Англии.

Матч

Саттон Юнайтед - Арсенал

Место и дата

20 февраля 22:55, Гандер Грин Лейн, Онлайн-трансляция

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