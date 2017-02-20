Александр Зуев: Аленичев дал мне уверенность в себе
Полузащитник «Спартак» Александр Зуев, который ближайшие полгода проведет в аренде в «Крыльях Советов», - о коллективе красно-белых.
- За те годы, что вы
в «Спартаке», сейчас в команде собрался самый дружный коллектив?
- Думаю, что да. Все эти полгода ребята были друг за друга. Реально команда – все катятся, пластаются, бьются.
- Это заслуга
Карреры?
- И Аленичева, и Карреры.
- Что как тренер вам
дал Аленичев?
- Уверенность в себе. Доверие. Почти каждый матч при нем играл, был в тонусе.
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