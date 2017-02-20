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Александр Зуев: Аленичев дал мне уверенность в себе

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Спартак» Александр Зуев, который ближайшие полгода проведет в аренде в «Крыльях Советов», - о коллективе красно-белых.

- За те годы, что вы в «Спартаке», сейчас в команде собрался самый дружный коллектив?

- Думаю, что да. Все эти полгода ребята были друг за друга. Реально команда – все катятся, пластаются, бьются.

- Это заслуга Карреры?

- И Аленичева, и Карреры.

- Что как тренер вам дал Аленичев?

- Уверенность в себе. Доверие. Почти каждый матч при нем играл, был в тонусе.

Полную версию интервью читайте на сайте в ближайшее время.

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