Владимир Пильгуй: У «Зенита» маловато шансов пройти «Андерлехт»
Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР
Владимир Пильгуй считает, что «Зенит» вряд ли пройдет «Андерлехт» в 1/16 финала
Лиги Европы. Напомним, что «Зенит» в первом матче проиграл со счетом 0:2
- В отношении «Зенита» у меня пессимистические настроения. И по игре, и по
счёту российская команда выглядела в Бельгии неубедительно. Не знаю, что будет
в Питере, но мне кажется, что шансов у «Зенита» на проход дальше маловато.
- Многие отмечают, что «Зенит» не настроился на первый матч.
- Не могу так сказать. Просто команда сейчас находится в процессе
подготовки к возобновлению сезона. Я думаю, что эту подготовку в клубе не форсировали
специально к матчам с «Андерлехтом», поэтому «Зенит» и находится сейчас не в
лучшем состоянии, - цитирует Пильгуя Евро-Футбол.Ру.
Напомним, ответный матч состоится 23 февраля.