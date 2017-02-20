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Владимир Пильгуй: У «Зенита» маловато шансов пройти «Андерлехт»

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Владимир Пильгуй считает, что «Зенит» вряд ли пройдет «Андерлехт» в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что «Зенит» в первом матче проиграл со счетом 0:2

- В отношении «Зенита» у меня пессимистические настроения. И по игре, и по счёту российская команда выглядела в Бельгии неубедительно. Не знаю, что будет в Питере, но мне кажется, что шансов у «Зенита» на проход дальше маловато.

- Многие отмечают, что «Зенит» не настроился на первый матч.

- Не могу так сказать. Просто команда сейчас находится в процессе подготовки к возобновлению сезона. Я думаю, что эту подготовку в клубе не форсировали специально к матчам с «Андерлехтом», поэтому «Зенит» и находится сейчас не в лучшем состоянии, - цитирует Пильгуя Евро-Футбол.Ру.

Напомним, ответный матч состоится 23 февраля.



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