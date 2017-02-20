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Льюис нокаутировал Брауна на турнире UFC Fight Night 105

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В понедельник состоялся турнир UFC Fight Night 105. В главном поединке шоу Деррик Льюис встречался с Трэвисом Брауном.

Начало боя вышло пассивное. Бойцы не совершали технических действий. Во втором раунде победу техническим нокаутом одержал Льюис.

Таким образом, Льюис одержал шестую подряд победу в UFC, причем все — досрочно. После этого боя он совершенно точно войдет в мировой топ-10 лучших бойцов тяжелого веса.

Браун потерпел третье поражение кряду.

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