Льюис нокаутировал Брауна на турнире UFC Fight Night 105
В понедельник состоялся турнир UFC Fight Night 105. В главном поединке шоу Деррик Льюис встречался с Трэвисом Брауном.
Начало боя вышло пассивное. Бойцы не совершали технических действий. Во втором раунде победу техническим нокаутом одержал Льюис.
Таким образом, Льюис одержал шестую подряд победу в UFC, причем все — досрочно. После этого боя он совершенно точно войдет в мировой топ-10 лучших бойцов тяжелого веса.
Браун потерпел третье поражение кряду.
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