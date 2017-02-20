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Михаил Галустян: Символом Всемирных военных игр будет леопард

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент федерации военно-тактических игр России представил талисман Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи.

Известный актер и ведущий Михаил Галустян, который занимает еще и пост президента Федерации военно-тактических игр России, представил талисман III Всемирных военных игр, которые пройдут в его родном городе Сочи.

«Талисманом было принято решение выбрать символом Всемирных военных игр в Сочи леопарда. Не случайно – я изучил этот момент. Это животное символизирует скорость атаки, стремительность, силу. Сам леопард – животное воин. Его камуфляж можно сравнить с военным. Мне безумно приятно быть послом Игр. Очень хочу попасть в Сочи, болеть и поддерживать наших спортсменов», - признался Михаил.

Кроме того в Москве представили форму сборной России для этих Игр, а также награды, которые получат победители Сочи-2017. Всего будет разыграно 44 комплекта наград.

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