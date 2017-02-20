Васильев подтвердил интерес «Челси» к Бернарду Силве

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Челси», сообщает 101 Great Goals.

Интерес «синих» к 22-летнему португальцу подтвердил вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

«Да, я не хочу углубляться в детали, но ко всем нашим ведущим игрокам есть интерес сильнейших европейских клубов.

Сейчас не то время, чтобы говорить об этом. Давайте завершим сезон и посмотрим на то, каким будет наш клуб в следующем году. Я, тренер и игроки сосредоточены на этом сезоне», – приводит 101 Great Goals слова Бернарду Силвы.

По данным The Times, «Челси» готов заплатить за трансфер Бернарду Силвы 70 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне полузащитник забил шесть голов и сделал семь голевых передач в 25 матчах лиги 1.