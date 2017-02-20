Сергей Тарасов: Согласен с Кравцовым – выступили на три с половиной
Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – подвел краткие итоги завершившегося в Хохфильцене чемпионата мира по биатлону.
- Президент СБР Александр Кравцов поставил сборной России три с плюсом за чемпионат мира.
- Согласен с этой оценкой.
- Две медали, правда, обе в эстафетах, но зато первое золото за 8 лет. И еще три деревянных медали (так в мире спорта называют четвертые места. – Прим. ред.).
- А они разве учитываются?
- Ну, как бы про них всегда говорят: вот чуть-чуть не хватило…
- Чуть-чуть не считается. Медаль и есть медаль, а четвертое место все равно, что двадцатое.
Напомним, что сборная России завоевала две медали на чемпионате мира - золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной. Антон Шипулин дважды был четвертым - в гонке преследования и масс-старте, Ирина Старых стала четвертой в пасьюте.