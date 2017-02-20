Экс-защитник «Баварии»: В начале сезона многие недооценивали Сане, но сейчас он важный игрок «Манчестер Сити»

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Михаэль Тарнат высоко оценил полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, который перебрался в английский клуб минувшим летом из «Шальке 04».

«В прошлом сезоне он выдал достаточно хороших матчей, выступая в чемпионате Германии за «Шальке». Позже он сделал большой шаг в своей карьере, став игроком «Манчестер Сити». Это великий клуб, за который выступают лучшие футболисты мира.

Очевидно, Сане в первое время пытался изо всех сил привыкнуть к новой лиге. В начале сезона многие его недооценивали, но сейчас все иначе. Лерой адаптировался в новой команде. Уверен, он является важной частью «Сити» Пепа Гвардиолы.

Этот игрок невероятно быстр, у него отличная техника. Думаю Сане способен стать лучшим футболистом планеты. Англия сделает из него более зрелого футболиста, и он станет важной частью сборной Германии», – сказал Тарнат, слова которого приводит Omnisport.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник «горожан» провел во всех турнирах 17 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.