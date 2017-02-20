Сергей Тарасов: Менять тренеров за год до Олимпиады нельзя

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – подвел краткие итоги завершившегося в Хохфильцене чемпионата мира по биатлону.

- Наш корреспондент задал вопрос Александру Кравцову, как вы оцениваете работу Александра Касперовича. Президент СБР ответил, что давайте подождем тренерского совета, который состоится по итогам сезона. Адресую вопрос вам…

- За год до Олимпиады, наверное, нет смысла менять главного тренера. Но лучшие результаты у нас были, когда Касперович отвечал за молодежную команду, а главным был Владимир Аликин.

- Кравцов на вопрос по Рикко Гроссу, ответил, что он – суперпроффи и президент СБР удовлетворен его работой.

- Не могу сказать, что на сто процентов удовлетворен работой Гросса, но за год до Олимпиады тренеров менять нельзя.

Напомним, что сборная России завоевала две медали на чемпионате мира - золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной. Антон Шипулин дважды был четвертым - в гонке преследования и масс-старте, Ирина Старых стала четвертой в пасьюте.