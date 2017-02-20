Марк-Андре тер Штеген: Я не понимаю свиста болельщиков
Голкипер «Барселоны»
Марк-Андре тер Штеген после матча 23-го тура примеры с «Леганесом» (2:1) на
«Камп Ноу» прокомментировал реакцию болельщиков, свистевших во время игры.
«Я не понимаю этого, – приводит Goal.com слова тер Штегена. – Самое важное – это то, что мы победили после трудной для всех недели. Нам нужны болельщики, особенно дома, потому что мы побеждаем и проигрываем вместе.
Есть вещи, которые мы можем улучшить, но это нормальное явление в футболе. Теперь нам нужно уделить внимание восстановлению, потому что у нас будет очень важный матч на следующей неделе».
Напомним, ошибка 24-летнего немца привела к тому, что «Леганес» сравнял счет на 71-й минуте, однако дубль аргентинца Лионеля Месси принес «Барселоне» победу.
В 24-м туре 26 февраля «Барселона» сыграет в гостях с «Атлетико» на «Висенте Кальдерон».
Перед матчем с «Леганесом» «Барселона» крупно проиграла в гостях «Пари Сен-Жермен» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Матч
Барселона - Леганес - 2:1 (1:0)
Голы
Месси 4 (1:0). Лопес 71 (1:1). Месси 90 (2:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Матьё, Динь (Альба, 82), Рафинья (Суарес Д., 81), Гомеш (Иньеста, 80), Ракитич, Роберто, Неймар, Месси, Суарес Л.
Леганес: Эррерин, Сиовас (Инсуа, 87), Мантовани, Рико, Моран (Лопес, 65), Ромо, Шимановски (Мачис, 70), Пирес, Герреро
Предупреждения:
Суарес Л., 46 - Мантовани, 55; Сиовас, 87; Ромо, 90
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
19 февраля 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция