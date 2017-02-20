Марк-Андре тер Штеген: Я не понимаю свиста болельщиков

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген после матча 23-го тура примеры с «Леганесом» (2:1) на «Камп Ноу» прокомментировал реакцию болельщиков, свистевших во время игры.

«Я не понимаю этого, – приводит Goal.com слова тер Штегена. – Самое важное – это то, что мы победили после трудной для всех недели. Нам нужны болельщики, особенно дома, потому что мы побеждаем и проигрываем вместе.

Есть вещи, которые мы можем улучшить, но это нормальное явление в футболе. Теперь нам нужно уделить внимание восстановлению, потому что у нас будет очень важный матч на следующей неделе».

Напомним, ошибка 24-летнего немца привела к тому, что «Леганес» сравнял счет на 71-й минуте, однако дубль аргентинца Лионеля Месси принес «Барселоне» победу.

В 24-м туре 26 февраля «Барселона» сыграет в гостях с «Атлетико» на «Висенте Кальдерон».

Перед матчем с «Леганесом» «Барселона» крупно проиграла в гостях «Пари Сен-Жермен» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.