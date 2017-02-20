В «Академии бокса» прошел первый турнир уникальной серии Mr. Jab (ФОТО)

18 февраля состоялось историческое событие: «Академия бокса» положила начало новой серии турниров Mr. Jab, в которой можно боксировать только передней рукой. Задача участников –пропустить как можно меньше ударов и не вступать в размашистый размен. Такой формат призван возродить джентльменские традиции и старую школу бокса, о которой стали забывать.



В первом турнире приняли участие 36 человек, которые разбились на 18 пар. Особую атмосферу мероприятию создавала живая классическая музыка, джентльмены во фраках и цилиндрах, фильмы с Чарли Чаплином и мастера мужских стрижек, которые придавали всем желающим ретро-стиль.



Во многих поединках, проводившихся в 18-унцовых перчатках и шлемах, была зафиксирована боевая, но тем не менее дружеская ничья, и абсолютно все участники были награждены специальными грамотами и медалями.



