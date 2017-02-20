Антонио Конте: Не делаю одолжения игрокам, каждый получает то, что заслуживает

Главный тренер «Челси» Антонио Конте объяснил, почему в составе лондонского клуба произошли кардинальные изменения на матч 1/8 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (2:0).

«Если игрок заслуживает попадание в состав, я с радостью предоставлю ему эту возможность, но не в качестве одолжения. Важно, чтобы каждый игрок получал то, что он заслуживает.

Не стоит забывать, что наша цель – побеждать, а не стараться сделать всех игроков счастливыми. Важно принимать верные решения. Например, я полагаю, что для Диего было важно сыграть и забить. Мне также было важно успешно использовать двух вингеров на позиции винг-бэков. Всегда важно искать наилучшие решения», – отметил специалист.

Отметим, что в следующей стадии Кубка страны «синие» проведут матч с «Манчестер Юнайтед».