«Спарта»: 1000 билетов для болельщиков «Ростова» - это не проблема

Пражская «Спарта» готова предоставить 1000 место на домашнем стадионе болельщикам «Ростова» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Об этом заявил пресс-атташе чешского клуба Ондржей Касик.

«1000 билетов для болельщиков «Ростова» - это не проблема, мы готовы их предоставить. Вместимость стадиона более 18 тысяч, поэтому гостевой сектор будет достаточно большим и полностью готовым к матчу, со всеми удобствами и мерами безопасности.

Что касается мер безопасности, то мы всегда очень сосредоточенны, всегда начеку в этом вопросе. Сейчас мы полностью сконцентрированы на игре, которая состоится в четверг. Благодаря опыту выступления в еврокубках у нас проверенная команда по обеспечению безопасности, так что, несмотря на то, что игра пройдет 23 февраля, в праздничный для россиян день, нас это не пугает», - цитирует Касика «Р-Спорт».

Напомним, что в первом матче «Ростов» победил со счетом 4:0. Ответный матч состоится в Праге 23 февраля и начнется в 23:05 по Москве.