Защитник «Партизана» заплакал после расистских оскорблений от болельщиков «Рада»

Защитник «Партизана» Эвертон Луис в слезах покинул поле после матча 22-го тура чемпионата Сербии с «Радом» (1:0).

Во время игры болельщики хозяев оскорбляли 28-летнего бразильца на почве расизма. Также на фанатской трибуне «Рада» был растянут баннер расистского содержания.

После окончания матча Эвертон Луис подбежал к трибуне и показал фанатам средний палец, что спровоцировало конфликт на поле с участием игроков обеих команд.

«Меня оскорбляли все 90 минут, – приводит Goal.com слова Эвертона. – Меня расстроили и игроки хозяев, которые поддерживали все это. Они атаковали меня.

Хочу забыть об этом как можно скорее. Я люблю Сербию и местных людей, поэтому я заплакал. Но пожалуйста, скажите «Нет расизму».

Добавим, что Эвертон Луис выступает за «Партизан» с января 2016 года.