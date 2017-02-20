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Хосеп Гвардиола: Компани не сыграет против «Монако»

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани не сможет сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Монако» из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола.

«Компани не будет готов к завтрашнему матчу. Я думаю, что уже к матчу с «Хаддерсфилдом» (в Кубке Англии) он восстановится», - цитирует Гвардиолу официальный твиттер «Манчестер Сити».

Напомним, Компани не смог сыграть в матче 1/8 Кубка Англии против «Хаддерсфилда» (0:0) из-за травмы. Переигровка состоится 28 февраля. В текущем сезоне из-за проблем со здоровьем он провел всего три матча в АПЛ.

Матч «Манчестер Сити» - «Монако» состоится 21 февраля. Начало в 22:45 по Москве. 

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