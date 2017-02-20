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Дани Алвес: Руководство «Барселоны» – лживые и неблагодарные люди

Источник:  Goal.comКомментарии

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес, который до переезда в Турин восемь лет защищал цвета «Барселоны», рассказал о своем отношении к руководству сине-гранатовых.

«Мне нравится быть любимым, но если на меня не рассчитывают, я просто ухожу. В последние три сезона ходили какие-то слухи, но от руководства клуба я ничего не слышал. Вообще, руководство «Барселоны» – неблагодарные и лживые люди, которые никогда меня не уважали. Они даже не представляют себе, как нужно обращаться с игроками. 

Мне был предложен контракт только потому, что ФИФА наложила на «Барселону» трансферный запрет. Именно поэтому я подписал новое соглашение, однако, мы сразу договорились, что я покину команду бесплатно через год»,  – сказал бразилец, слова которого приводит Goal.

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