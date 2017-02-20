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Экс-подрядчик нового стадиона в Петербурге оспорит решение суда по разрыву контракта

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

Компания «Инжтрансстрой» намерена обжаловать решение суда, признавшего законным разрыв контракта между экс-подрядчиком стадиона и властями города.

- «Трансстрой» будет использовать все юридические средства для защиты своих прав, включая обжалование решения в вышестоящие инстанции, - приводит слова пресс-службы «Инжтрансстроя» «Фонтанка».

Ранее в СМИ сообщалось, что арбитражный суд Петербурга признал законным разрыв контракта властей города с экс-подрядчиком нового стадиона.

Напомним, в июле 2016-го администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском. После этого компания обратилась в суд с требованием признать решение властей незаконным. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграл «Метрострой».

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