Экс-подрядчик нового стадиона в Петербурге оспорит решение суда по разрыву контракта
Компания «Инжтрансстрой» намерена обжаловать решение суда, признавшего законным разрыв контракта между экс-подрядчиком стадиона и властями города.
- «Трансстрой» будет использовать все юридические средства для защиты своих прав, включая обжалование решения в вышестоящие инстанции, - приводит слова пресс-службы «Инжтрансстроя» «Фонтанка».
Ранее в СМИ сообщалось, что арбитражный суд Петербурга признал законным разрыв контракта властей города с экс-подрядчиком нового стадиона.
Напомним, в июле 2016-го администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском. После этого компания обратилась в суд с требованием признать решение властей незаконным. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграл «Метрострой».
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