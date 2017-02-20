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Хосеп Гвардиола: «Барселона» остается лучшей командой мира

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что он считает «Барселону» лучшей командой мира.

«Для меня «Барселона» остается лучшей командой мира. Мы здесь (в Лиге чемпионов) для того, чтобы увидеть наш уровень и сможем ли мы пройти в следующий раунд», - цитирует Гвардиолу официальный твиттер «Манчестер Сити».

Напомним, ранее Гвардиола заявил, что никогда не вернется в «Барселону» в качестве главного тренера. Под его руководством каталонцы дважды выигрывали Лигу чемпионов и трижды - чемпионат Испании. 

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