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Вольфф и Лауда продлили контракты с «Мерседесом»

Источник:  BBCКомментарии

Глава «Мерседеса» Тотто Вольфф и неисполнительный директор команды Ники Лауда подписали новые контракты с действующими обладателями Кубка конструкторов. Новые соглашения рассчитаны до 2020 года, сообщает BBC.

Вольфф сохранил за собой 30% акций команды, тогда как у Лауды остаются 10% акций.

Напомним, Вольфф присоединился к «Мерседесу» в феврале 2013 года, когда перешел в команду из «Уильямса». А Лауда был назначен на свою должность в конце 2012 года.

«Мерседес» начнет новый сезон в обновленном составе. Место действующего чемпиона мира Нико Росберга заняла финн Валттери Боттас. Трехкратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон остается в команде.

«Мерседес» представит новый болид в четверг. Новый сезон стартует 26 марта, когда пройдет гонка Гран-при Австралии.

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