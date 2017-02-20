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Пуйоль создал страницу в соцсети «ВКонтакте»

Источник:  ВКонтактеКомментарии

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль завел страницу в социальной сети «ВКонтакте». 

«Привет! Я Карлес Пуйоль, добро пожаловать на мою страничку в соцсети «ВКонтакте»! Прошлым летом я приезжал в Россию на запуск волонтёрской программы ЧМ-2018. Мне очень понравилось, и я ждал возможности вернуться! И вот я могу объявить, что на следующей неделе еду в Санкт-Петербург и Москву. Кстати, не дадите мне пару советов, что надевать? Скоро увидимся!» – сказал Пуйоль в видеообращении.


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