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Кевин де Брюйне: Нам нужно выйти в полуфинал или финал ЛЧ, чтобы нас сравнивали с великими командами

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился ожиданиями от матча с «Монако». Напомним, командам предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Прошлый сезон в Лиге чемпионов был огромным шагом вперед для команды. Мы знаем, что нас ждет непросто испытание в матчах с командой, которая находится в хорошей форме во Франции. Мы сделаем свою работу. Нам нужно выйти в полуфинал или финал Лиги чемпионов, чтобы люди сказали, что мы не хуже великих команд.

Нас сравнивают с «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпулем». Но нам нужно провести столько же времени в Лиге чемпионов, чтобы нас можно было сравнивать. Я очень счастлив в «Манчестер Сити». Люди оценивают мою статистику, но я чувствую, что как командный игрок и играю лучше, чем в прошлом сезоне. Мы побеждаем и без моих голов. Если мы сможем завоевать титул, я буду счастлив. Я комфортно чувствую себя на той позиции, на которой играю.

Пеп (Гвардиола) разбирает матчи детально как никто другой. Он говорит с нами о разных вещах, не только о футболе. Думаю, он хорошо делает свою работу», - цитирует де Брюйне официальный твиттер «Манчестер Сити».

Матч «Манчестер Сити» - «Монако» состоится 21 февраля. Начало в 22:45 по Москве.

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