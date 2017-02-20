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Агент Отаменди: Моим клиентом интересуются «Реал» и «Барселона»

Источник:  Goal.comКомментарии
Агент Отаменди: Моим клиентом интересуются «Реал» и «Барселона»
Источник: Reuters

Футбольный агент Мартин Сендоа, представляющий интересы защитника «Манчестер Сити» Николаса Отменди, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны мадридского «Реала», а также рассказал, что на игрока сборной Аргентины претендует «Барселона».

«Мой клиент счастлив в «Манчестер Сити», но кто не хотел бы выступать за «Реал»? Это самый большой клуб в мире. Они давно следят за Нико. То же самое, кстати, касается и «Барселоны». 

Судя по всему, Пепе покинет «Реал» по окончании этого сезона, а Отаменди похож на него манерой игры», – сказал Сендоа.

В нынешнем сезоне аргентинец провел 28 матчей, отдал 2 голевые передачи и получил 9 желтых карточек. Портал Transfermarkt.de оценивает 29-летнего защитника «горожан» в 32 млн евро, а его контракт с «Сити» рассчитан до 2020 года.

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