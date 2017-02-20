Рогер Шмидт: Решение об участии Бендера в матче с «Атлетико» примем завтра
Главный тренер леверкузенского «Байера» Рогер Шмидт накануне матча 1/8
финала Лиги чемпионов против «Атлетико» рассказал о состоянии здоровья
полузащитника Ларса Бендера.
«Ларс Бендер готовится к матчу по индивидуальной программе. Примем решение о его участии в матче завтра, так как не хотим идти на ненужный риск», - цитирует Шмидта официальный сайт УЕФА.
Матч «Байер» - «Атлетико» состоится 21 февраля. Начало в 22:45 по Москве.
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