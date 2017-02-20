Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Химки
Футбол  Саттон Юнайтед- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Женская сборная России по волейболу не сыграет на турнире в Монтрё из-за отбора на ЧМ-2018

Источник:  Р-СпортКомментарии
Женская сборная России по волейболу не сыграет на турнире в Монтрё из-за отбора на ЧМ-2018

Куратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев прокомментировал причины отказа сборной России от участия на турнире «Воллей Мастерс» в Монтрё (Швейцария). 

Ранее стало известно, что эти соревнования стартуют через день после второго отборочного раунда чемпионата мира, в котором выступает команда из РФ. Даты проведения «Воллей Мастерс» – 6-11 июня, а отбора на ЧМ – 30 мая – 4 июня.

«У нас в календарном плане нет турнира в Монтрё в этом году. Организаторы турнира всегда зовут нашу сборную. Но в этот раз мы вынуждены отказаться, так как будем готовиться к отбору на чемпионат мира, который стартует 30 мая. После отбора мы будем участвовать в Кубке Ельцина. Между отбором и Кубком Ельцина нам нежелательно было участие в турнирах, так как нужна тренировочная работа. А затем уже у нас начнутся матчи Гран-при», – приводит слова Фадеева агентство «Р-Спорт».

Отметим, что во втором отборочном раунде чемпионата мира россиянки в Хорватии сыграют со сборными Венгрии, Греции, Австрии и Грузии и хозяйками площадки.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шляпников и Кузюткин утверждены главными тренерами сборной России по волейболуГенеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко объявил об утверждении главных тренеров сборной России по волейболу. На эти должности были назначены Сергей Шляпников и Владимир Кузюткин.Владимир Зиничев: Кузюткин в сборной России – это путь в никудаГенеральный директор ЖВК «Динамо»(Москва) Владимир Зиничев выступает против назначения Владимира Кузюткина главным тренером женской сборной РоссииШляпников и Кузюткин рекомендованы на посты главных тренеров сборных РоссииСергей Шляпников и Владимир Кузюткин рекомендованы на должности главных тренеров мужской и женской сборных России. Такое решение принял тренерский совет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).Четыре специалиста претендуют на пост главного тренера женской сборной РоссииГенеральный менеджер сборной России Владислав Фадеев сообщил, что четыре российских специалиста претендуют на пост главного тренера женской национальной команды.После Алекно и Маричева. Кто возглавит сборные?После Алекно и Маричева. Кто возглавит сборные?В январе Всероссийская федерация волейбола должна назвать имена новых главных тренеров мужской и женской сборных России.Евгения Старцева: Испытала стресс, когда тренер не взял меня на ОлимпиадуСвязующая казанского «Динамо» и сборной России Евгения Старцева призналась, что испытала стресс, когда главный тренер национальной команды Юрий Маричев решил исключить ее из состава для участия в Играх-2016.День в истории. Татьяне Кошелевой – 28!День в истории. Татьяне Кошелевой – 28!Сегодня исполняется 28 лет доигровщице сборной России по волейболу Татьяне Кошелевой.Станислав Шевченко: Алекно сборную не предлагалиСтанислав Шевченко: Алекно сборную не предлагалиГлава ВФВ – о возможных кандидатах на пост наставников волейбольных сборных РоссииГлавные тренеры мужской и женской сборных России будут назначены в январеГенеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что главные тренеры мужской и женской сборных России по волейболу будут назначены в январе.День в истории. Наталье Малых – 23 года!8 декабря исполняется 23 года диагональной краснодарского «Динамо» и сборной России Наталье Малых.День в истории. Любови Соколовой – 39 лет!4 декабря исполняется 39 лет прославленной российской волейболистке Любови Соколовой.«К переезду готовилась три года». Татьяна Кошелева – о жизни в Стамбуле«К переезду готовилась три года». Татьяна Кошелева – о жизни в СтамбулеЛидер сборной России рассказала «Советскому спорту» о жизни в Турции, причинах переезда и о том, что не получилось на Играх в Рио.Татьяна Кошелева: Ждем, кого назначат новым главным тренером сборнойЛидер женской волейбольной сборной России Татьяна Кошелева поделилась воспоминаниями о поражении нашей команды в четвертьфинале Олимпиады в Рио.Сборная России на ЧЕ-2017 сыграет в одной группе с Украиной, Турцией и БолгариейВ Баку состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по волейболу среди женских команд.ВФВ определился с кандидатами на пост главных тренеров сборныхПрезидент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил, что тренерскому совету будут представлены по два кандидата на посты главных тренеров мужской и женской сборных.День в истории. Юрию Маричеву – 56 лет!17 ноября свое 56-летие отмечает бывший главный тренер женской сборной России по волейболу, а ныне наставник мужского «Динамо» Юрий Маричев.Владислав Фадеев: У Гамовой был шанс поехать на ОИ, но после разговора с Маричевым она завершила карьеруКуратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев рассказал о том, что двукратный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова могла сыграть за сборную России на Играх в Рио-де-Жанейро.Кузюткин возглавит женскую сборную РоссииНовым главным тренером женской сборной России станет Владимир Кузюткин, о его назначении объявят в ближайшее время, сообщает VolleyballNews.ru.Экс-главный тренер женской сборной России Маричев возглавил московское «Динамо»Бывший главный тренер женской сборной России Юрий Маричев возглавил мужской клуб «Динамо» (Москва), сообщает официальный сайт команды.Татьяна Кошелева: Желание играть за сборную есть, но сейчас приоритет - клубВолейболистка сборной России и турецкого клуба «Эдзаджибаши» Татьяна Кошелева призналась, что пока не знает, вернется ли в сборную России.
Главные новости
Футбол
Апелляция Неймара отклонена, он предстанет перед судом по делу о своем трасфере в «Барселону»
Футбол
Дани Алвес: Да, у меня были разногласия с Роналду, но случилось это из-за прессы
Волейбол
Женская сборная России по волейболу не сыграет на турнире в Монтрё из-за отбора на ЧМ-2018
Футбол
Агент Отаменди: Моим клиентом интересуются «Реал» и «Барселона»
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Барселона» остается лучшей командой мира
Футбол
Дани Алвес: Руководство «Барселоны» – лживые и неблагодарные люди
Футбол
«Спарта»: 1000 билетов для болельщиков «Ростова» - это не проблема
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика