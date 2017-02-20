Женская сборная России по волейболу не сыграет на турнире в Монтрё из-за отбора на ЧМ-2018

Куратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев прокомментировал причины отказа сборной России от участия на турнире «Воллей Мастерс» в Монтрё (Швейцария).

Ранее стало известно, что эти соревнования стартуют через день после второго отборочного раунда чемпионата мира, в котором выступает команда из РФ. Даты проведения «Воллей Мастерс» – 6-11 июня, а отбора на ЧМ – 30 мая – 4 июня.

«У нас в календарном плане нет турнира в Монтрё в этом году. Организаторы турнира всегда зовут нашу сборную. Но в этот раз мы вынуждены отказаться, так как будем готовиться к отбору на чемпионат мира, который стартует 30 мая. После отбора мы будем участвовать в Кубке Ельцина. Между отбором и Кубком Ельцина нам нежелательно было участие в турнирах, так как нужна тренировочная работа. А затем уже у нас начнутся матчи Гран-при», – приводит слова Фадеева агентство «Р-Спорт».

Отметим, что во втором отборочном раунде чемпионата мира россиянки в Хорватии сыграют со сборными Венгрии, Греции, Австрии и Грузии и хозяйками площадки.