Рогер Шмидт: К матчу с «Атлетико» подходим с большой уверенностью в своих силах

Главный тренер «Байера» Рогер Шмидт поделился ожиданиями от матча против «Атлетико». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«К завтрашней игре мы подходим с большой уверенностью в своих силах на фоне двух побед в бундеслиге. Мы с интересом ждем встречи и хотим подарить нашим болельщикам интересное представление.

Если мне не изменяет память, нам не повезло в предыдущем противостоянии с «Атлетико» в плей-офф. Тогда мы провели две очень напряженные встречи. Надо позаботиться о том, чтобы безошибочно сыграть в атаке и добиться устраивающего нас результата.

Чичарито набрал невероятную форму. После зимней паузы он играет как заведенный. Он много работает на команду и здорово разбирается с моментами, которые выпадают на его долю. В таких матчах очень важно иметь в составе игрока, который умеет впечатать мяч в сетку.

Манера игры нашего соперника не сильно изменилась за два года, хотя они стали опаснее и быстрее атаковать. У них великолепные игроки, и нам придется как следует постараться, чтобы победить.

Важно иметь задел на будущее. «Атлетико» сильно прибавил за последние годы, но их команда не так молода, как наша. Мы же пытаемся прогрессировать, имея в своем распоряжении юных и талантливых футболистов», - цитирует Шмидта официальный сайт УЕФА.

Матч «Байер» - «Атлетико» состоится 21 февраля. Начало в 22:45 по Москве.