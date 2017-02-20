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Кевин Де Брюйне: Фалькао вернулся на свой привычный уровень

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне отметил форварда «Монако» Радамеля Фалькао, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с французским клубом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, первый матч между командами состоится завтра (21 февраля) на домашней арене «горожан».

«У этого клуба очень мощное нападение, много талантливой молодежи. В этом году у «Монако» вообще все складывается хорошо. 

Фалькао вернулся на свой привычный уровень. Это превосходный футболист, пусть даже он сталкивался с трудностями в последние годы. В футболе такое случается. Нам надо быть внимательными, не оставлять игрокам «Монако» свободное пространство и не давать им играть в свой футбол», – сказал бельгиец.

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