Кевин Кампль: Жду не дождусь матча с «Атлетико»
Полузащитник «Байера» Кевин Кампль поделился ожиданиями от
матча против «Атлетико». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/8 финала
Лиги чемпионов.
«Жду не дождусь завтрашней встречи. Я был очень рад забить «Тоттенхэму», это был очень важный гол. Нам пришлось серьезно поднапрячься, чтобы выйти в эту стадию турнира, и я с нетерпением жду встречи», - цитирует Кампля официальный сайт УЕФА.
Матч «Байер» - «Атлетико» состоится 21 февраля. Начало в 22:45 по Москве.
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