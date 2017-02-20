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Кевин Кампль: Жду не дождусь матча с «Атлетико»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Байера» Кевин Кампль поделился ожиданиями от матча против «Атлетико». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Жду не дождусь завтрашней встречи. Я был очень рад забить «Тоттенхэму», это был очень важный гол. Нам пришлось серьезно поднапрячься, чтобы выйти в эту стадию турнира, и я с нетерпением жду встречи», - цитирует Кампля официальный сайт УЕФА.

Матч «Байер» - «Атлетико» состоится 21 февраля. Начало в 22:45 по Москве.

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