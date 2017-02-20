Кевин Кампль: Жду не дождусь матча с «Атлетико»

Кевин де Брюйне: Нам нужно выйти в полуфинал или финал ЛЧ, чтобы нас сравнивали с великими командами

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился ожиданиями от матча с «Монако». Напомним, командам предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.