Дани Алвес: Да, у меня были разногласия с Роналду, но случилось это из-за прессы

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес, который ныне защищает цвета «Ювентуса», рассказал о своем отношении к нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Если бы люди знали, насколько я уважаю этого игрока. Повторю еще раз: я уважаю Криштиану Роналду. Да, у нас были некоторые разногласия, но случилось это из-за прессы.

Все говорят мне, что Роналду настоящий профессионал, и я с этим согласен. Другое дело, что этот футболист был моим соперником на поле, и я должен был конкурировать с ним.

Когда я говорил о Роналду некоторые вещи, то делал это очень уважительно. Я говорил, что когда ты играешь слишком важную роль, то оказываешься в центре внимания людей. А когда проигрываешь, то тебя делают козлом отпущения. То же самое я думаю о Месси с Неймаром.

Я ничего обидного для Роналду не говорил, но журналисты преподнесли это иначе. Криштиану поверил СМИ и не поприветствовал меня в штаб-квартире ФИФА. Знаете, мне не надо говорить о других, чтобы оказываться на страницах газет», – сказал бразилец.

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