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Ян Вертонген: «Тоттенхэм» хочет выиграть Кубок Англии и Лигу Европы

Источник:  The TelegraphКомментарии

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген заявил, что его команда надеется стать победителем Кубка Англии и Лиги Европы.

«Я думаю, что наш тренер (Маурисио Почеттино) понимает важность Лиги Европы и Кубка Англии. Мы хотим выиграть оба турнира, а также соревноваться в премьер-лиге. Думаю, наша команда достаточно сильна для того, чтобы справиться с этим», - цитирует Вертонгена The Telegraph.

В текущем сезоне 29-летний Ян Вертонген провел 26 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Напомним, в Кубке Англии команда дошла до четвертьфинала, а в Лиге Европы первом матче 1/16 финала проиграла «Генту» (0:1). В АПЛ «шпоры» на четвертом месте, отставая от лидирующего «Челси» на десять очков.

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