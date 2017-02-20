Агент Гусева: Америка рассматривается как приоритетный вариант для Олега

Бывший полузащитник/защитник киевского «Динамо» Олег Гусев может продолжить карьеру в одном из американских клубов. Об этом заявил агент игрока Вадим Шаблий.

«На данный момент мы общаемся со многими партнерами в Америке. В ближайшее время должна наступить ясность в этом вопросе. Америка рассматривается как приоритетный вариант. К сожалению, последние полгода в карьере Олега были не такими яркими, поэтому есть некоторые трудности.

Олег не такой футболист, который поедет на любые условия куда-нибудь. Мы рассматриваем только достойные варианты. Ему не 15 лет, и он не готов ехать непонятно куда. В ближайшее время все станет известно», - цитирует Шаблия «Футбол 24».

33-летний Олег Гусев покинул «Динамо» по окончании 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом Украины и пять раз выигрывал Кубок Украины.