Агент Гусева: Америка рассматривается как приоритетный вариант для Олега
Бывший полузащитник/защитник киевского «Динамо» Олег
Гусев может продолжить карьеру в одном из американских клубов. Об этом заявил
агент игрока Вадим Шаблий.
«На данный момент мы общаемся со многими партнерами в Америке. В ближайшее время должна наступить ясность в этом вопросе. Америка рассматривается как приоритетный вариант. К сожалению, последние полгода в карьере Олега были не такими яркими, поэтому есть некоторые трудности.
33-летний Олег Гусев покинул «Динамо» по окончании 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом Украины и пять раз выигрывал Кубок Украины.