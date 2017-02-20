Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Химки
Футбол  Саттон Юнайтед- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент Гусева: Америка рассматривается как приоритетный вариант для Олега

Источник:  «Футбол24»Комментарии

Бывший полузащитник/защитник киевского «Динамо» Олег Гусев может продолжить карьеру в одном из американских клубов. Об этом заявил агент игрока Вадим Шаблий.

«На данный момент мы общаемся со многими партнерами в Америке. В ближайшее время должна наступить ясность в этом вопросе. Америка рассматривается как приоритетный вариант. К сожалению, последние полгода в карьере Олега были не такими яркими, поэтому есть некоторые трудности.

Олег не такой футболист, который поедет на любые условия куда-нибудь. Мы рассматриваем только достойные варианты. Ему не 15 лет, и он не готов ехать непонятно куда. В ближайшее время все станет известно», - цитирует Шаблия «Футбол 24».

33-летний Олег Гусев покинул «Динамо» по окончании 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом Украины и пять раз выигрывал Кубок Украины. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Суркис: Пришло время завершения карьеры Гусева в «Динамо»Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис попрощался с полузащитником Олегом Гусевым, покинувшим клуб.Киевское «Динамо» рассталось с ГусевымКиевское «Динамо» расторгло контракт с полузащитником Олегом Гусевым.Гусев и Федорчук продлили контракты с киевским «Динамо»Полузащитники Олег Гусев и Валерий Федорчук продлили контракты с киевским «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт чемпионов Украины.Сергей Ребров: Гусев – наша легенда. Мы рассчитываем на негоГлавный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча против «Александрии» в первом туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда победила со счетом 5:1.Гусев продлил контракт с киевским «Динамо»Полузащитник Олег Гусев продлил контракт с киевским «Динамо», сообщил в инстаграме агент игрока Вадим Шаблий.Игорь Суркис: Возмущен тем, что Гусев не попал в заявку на ЕвроПрезидент киевского «Динамо» Игорь Суркис считает, что полузащитник команды Олег Гусев был достоин вызова в национальную сборную на Евро-2016.Олег Гусев продлил контракт с киевским «Динамо» до конца сезонаПолузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Игорь Суркис: Гусев вправе самостоятельно решить, что для него будет лучшерассказал Суркис в интервью Спорт-Экспресс в УкраинеОлег Гусев может покинуть киевское «Динамо» и перейти в топ-чемпионатПолузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев может покинуть команду. Об этом сообщают украинские СМИ.Игроки сборной Украины навестили раненых солдат во Львовском военном госпитале (фото)Шесть игроков сборной Украины (Олег Гусев, Роман Безус, Артем Федецкий, Тарас Степаненко, Филипп Будковский и Артем Федецкий) навестили раненых солдат во Львовском военном госпитале, сообщает сайт football.ua.Олег Гусев: Надеюсь увидеться с ВерпаковскисомПолузащитник сборной Украины Олег Гусев рассказал об ожиданиях перед товарищеской игрой со сборной Латвии.Олег Гусев: Пусть молодежь играет, главное - чтобы приносила пользуПолузащитник сборной Украины Олег Гусев рассказал о том, как относится к привлечению в национальную команду молодых футболистов.Олег Гусев: «Эвертон» - хорошая команда, любит борьбуПолузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Эвертона».Олег Гусев: Как ни прискорбно это не звучало, задача «Динамо» - войти в тройку призеровПосле окончания матча «Динамо» - «Шахтер» полузащитник Олег Гусев дал комментарий.Олег Гусев: Немного болит челюсть, а так, все в порядкеПолузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев рассказал о том, как прошло его восстановление после тяжелого столкновения с голкипером «Днепра» Денисом Бойко.Канкава получил Знак Почета за помощь Олегу ГусевуКанкава получил Знак Почета за помощь Олегу ГусевуПолузащитник «Днепра» Джаба Канкава, оказавший экстренную помощь игроку киевского «Динамо» Олегу Гусеву, получил Знак Почета Государственной службы Украины.Дайте смокинг Канкава!Дайте смокинг Канкава!Блогер «Народки» выступил с инициативой – по итогам 2014‑го присудить звание «Джентльмен года» игроку «Днепра» Джабе Канкава, который спас от возможной смерти хавбека киевского «Динамо». Россияне пока благородными поступками не отметились…Олег Гусев: Только Бойко знает мог ли он избежать этого столкновенияПолузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев о столкновении с голкипером «Днепра» Денисом Бойко в матче чемпионата УкраиныФутболисту киевского «Динамо» Гусеву запретили бить головой по мячу (Видео)Врачи киевского футбольного клуба «Динамо» запретили капитану команды Олегу Гусеву бить головой по мячу после тяжелой травмы, которую он получил в матче чемпионата Украины против «Днепра».В сети появилось новое видео спасения Олега Гусева игроком «Днепра» (видео)В сети появилось новое видео спасения Олега Гусева игроком «Днепра» (видео)Полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев, получивший в матче против «Днепра» (2:0) сотрясение мозга, в ближайшее время должен приступить к тренировкам с командой
Главные новости
Футбол
Апелляция Неймара отклонена, он предстанет перед судом по делу о своем трасфере в «Барселону»
Футбол
Дани Алвес: Да, у меня были разногласия с Роналду, но случилось это из-за прессы
Волейбол
Женская сборная России по волейболу не сыграет на турнире в Монтрё из-за отбора на ЧМ-2018
Футбол
Агент Отаменди: Моим клиентом интересуются «Реал» и «Барселона»
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Барселона» остается лучшей командой мира
Футбол
Дани Алвес: Руководство «Барселоны» – лживые и неблагодарные люди
Футбол
«Спарта»: 1000 билетов для болельщиков «Ростова» - это не проблема
все новости
Олег Гусев
Олег Гусеввсе новости