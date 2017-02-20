Агент Переса: Лукас недоволен своим положением, но контактов с «Миланом» не было

Футбольный агент Родриго Фернандес Лловелле, представляющий интересы форварда «Арсенала» Лукаса Переса, заверил, что его клиент не планирует покидать лондонский клуб.

«У Лукаса действующий контракт. Мы не вели никаких переговоров с «Миланом». Конечно, Перес недоволен своим положением, это логично, но он настоящий профессионал», – сказал агент, слова которого приводит Goal.

Напомним, испанец перешел в английский клуб минувшим летом из «Депортиво». В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел во всех турнирах 17 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.