Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Химки
Футбол  Саттон Юнайтед- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент Переса: Лукас недоволен своим положением, но контактов с «Миланом» не было

Источник:  Goal.comКомментарии

Футбольный агент Родриго Фернандес Лловелле, представляющий интересы форварда «Арсенала» Лукаса Переса, заверил, что его клиент не планирует покидать лондонский клуб.

«У Лукаса действующий контракт. Мы не вели никаких переговоров с «Миланом». Конечно, Перес недоволен своим положением, это логично, но он настоящий профессионал», – сказал агент, слова которого приводит Goal.

Напомним, испанец перешел в английский клуб минувшим летом из «Депортиво». В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел во всех турнирах 17 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Агент Гусева: Америка рассматривается как приоритетный вариант для ОлегаБывший полузащитник/защитник киевского «Динамо» Олег Гусев может продолжить карьеру в одном из американских клубов. Об этом заявил агент игрока Вадим Шаблий.Агент Отаменди: Моим клиентом интересуются «Реал» и «Барселона»Агент Отаменди: Моим клиентом интересуются «Реал» и «Барселона»Футбольный агент Мартин Сендоа, представляющий интересы защитника «Манчестер Сити» Николаса ОтмендиВасильев подтвердил интерес «Челси» к Бернарду СилвеПолузащитник «Монако» Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Челси», сообщает 101 Great Goals.Прудников перешел в «Анжи». Таблица трансферов РФПЛПрудников перешел в «Анжи». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Арсен Венгер: Мы бы сыграли с «Саттоном» на натуральном газоне, но нужно справляться с обстоятельствамиГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Кубка Англии с представителем пятого дивизиона «Саттон Юнайтед».«Спартак» расстался с двумя футболистами. Свежие трансферные новости и слухи«Спартак» расстался с двумя футболистами. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Зенит» может отдать Гасилина в аренду в «Амкар»Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин может перейти в пермский «Амкар» на правах аренды, сообщает Федеральное агентство новостей.«Милан» предлагает Доннарумме контракт с зарплатой в два миллиона евро, агент требует в два раза больше«Милан» рассчитывает подписать долгосрочный контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, которому 25 февраля исполнится 18 лет.«Спартак» не будет покупать Тигиева«Спартак» отказался от приобретения 21-летнего защитника махачкалинского «Анжи» Георгия Тигиева, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Деулофеу«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу ДеулофеуВ матче 25-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле обыграл «Фиорентину» со счетом 2:1.Чилийский Лоран Блан. Кого хочет «Локо»?Чилийский Лоран Блан. Кого хочет «Локо»?В ближайшее время московский «Локомотив» может пополниться защитником «Католики» из Сантьяго - Гильермо Марипаном.«Локомотив» может пополниться защитником сборной ЧилиЗащитник чилийского клуба «Универсидад Католика» Гильермо Марипан может перейти в аренду в московский «Локомотив», сообщил ТАСС источник, близкий к ситуации.Венгер может возглавить «Милан» или «Интер»Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер является претендентом на пост главного тренера миланских клубов. По данным Daily Star, «Милан» и «Интер» рассматривают возможность пригласить 67-летнего француза, будущее которого в «Арсенале» остается под вопросом.«Манчестер Юнайтед» нацелился на КроосаПолузащитник «Реала» Тони Кроос будет одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед» летом, сообщает The Independent.Китайские инвесторы «Милана» надеются приобрести Обамеянга и Луиса ГуставоНовые владельцы «Милана» - китайская корпорация Sino Europe Sports Group - намерены серьезно усилить состав команды в летнее трансферное окно.Иско: Решение о своем будущем приму по окончании сезонаПолузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон рассказал о своих планах на будущее, допустив возможный переход в другую команду.«Ливерпуль» начал переговоры по трансферу ГетцеТренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом намерен пригласить в команду полузащитника Марио Гетце.Винченцо Монтелла: В будущем Доннарумма может выиграть «Золотой мяч»Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла считает, что в будущем голкипер Джанлуиджи Доннарумма может претендовать на «Золотой мяч».В «Ростов» приедет еще один иранец? Свежие трансферные новости и слухиВ «Ростов» приедет еще один иранец? Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Защитник «Ростова» Скопинцев находится в расположении «Балтики»Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев находится в расположении «Балтики» на кипрском сборе.
Главные новости
Футбол
Апелляция Неймара отклонена, он предстанет перед судом по делу о своем трасфере в «Барселону»
Футбол
Дани Алвес: Да, у меня были разногласия с Роналду, но случилось это из-за прессы
Волейбол
Женская сборная России по волейболу не сыграет на турнире в Монтрё из-за отбора на ЧМ-2018
Футбол
Агент Отаменди: Моим клиентом интересуются «Реал» и «Барселона»
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Барселона» остается лучшей командой мира
Футбол
Дани Алвес: Руководство «Барселоны» – лживые и неблагодарные люди
Футбол
«Спарта»: 1000 билетов для болельщиков «Ростова» - это не проблема
все новости
Милан
Миланкалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Лукас Перес
Лукас Пересвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы