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Новым гендиректором «Ростова» стал Павел Лощилов

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Совет директоров «Ростова» назначил на должность генерального директора клуба Павла Лощилова.

Вакантное место в клубе было свободно с середины января, когда свой пост покинул Владимир Крупин. Официально Лощилов приступит к работе с 21 февраля.

42-летний менеджер получил высшее образование в Северо-Кавказской Академии Государственной службы, а позднее получил звание кандидата политических наук. Кроме того, уроженец Каменск-Шахтинска прошел профессиональную переподготовку по программе подготовки управленческих кадров по специальности «Финансы».

С 2005 по 2008 годы работал в Государственной Думе, а в 2012 году был участником судебного дела «Споры о создании, реорганизации и ликвидации организаций на основании исков налоговых органов».

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