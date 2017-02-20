«Тосно» потерпело первое поражение на турецких сборах, Милевского удалили за две желтые карточки

«Тосно» в товарищеском матче на сборе в Турции проиграло «Крыльям Советов» со счетом 4:2.

За самарский клуб дублем отметился Дмитрий Ятченко. По голу забили Сергей Корниленко и Александр Зуев. У «Тосно» отличились Рустем Мухаметшин и Александр Кутьин.

На 36-й минуте с поля за две желтые карточки был удален нападающий тосненцев Артем Милевский. На 73-й минуте за грубую игру красную карточку получил защитник Младен Кашчелан. Игроков удаляли с поля с правом замены.

Напомним, в предыдущей товарищеской встрече «Тосно» обыграло казахстанский клуб «Ордабасы» (1:0). Первый официальный матч после зимнего перерыва команда Дмитрия Парфенова сыграет 1 марта в Москве в четвертьфинале Кубка России против «Локомотива».

Клуб из Ленинградской области с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, у лидера первенства «Динамо» 54 очка. Следующий матч в ФНЛ «Тосно» проведет 8 марта в Ярославле против «Шинника».

«Крылья Советов» с 15 очками занимают 12-е место в РФПЛ.

Рустем Мухаметшин: Задача – догнать и обогнать «Динамо»