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Апелляция Неймара отклонена, он предстанет перед судом по делу о своем трасфере в «Барселону»

Источник:  ESPNКомментарии
Апелляция Неймара отклонена, он предстанет перед судом по делу о своем трасфере в «Барселону»
Источник: Reuters

Нападающий «Барселоны» Неймар предстанет перед судом по делу о переходе в команду. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что апелляции Неймара, «Барселоны», «Сантоса» и компании, которой руководят его родители, отклонены. Таким образом, все они предстанут перед испанским судом.

Прокуроры считают, что Неймар виновен в мошенничестве при трансфере из «Сантоса». Слушания по этому делу проходят в Высоком суде Испании. Этот же суд рассматривает обвинения и в адрес других фигурантов дела: отца Неймара, экс-президента «Барселоны» Сандро Роселя, и, собственно, «Барселоны» и «Сантоса».

Прокуратура сделала вывод, что все указанные выше стороны обманули инвестиционную компанию  DIS, которая владела 40% прав на игрока. В компании утверждают, что они не получили деньги за трансфер, которые им причитались. 

Прокуратура требует посадить Неймара и его отца в тюрьму на два года, а также оштрафовать их на 10 миллионов евро. Напомним, Неймар перешел из «Сантоса» в «Барселону» летом 2013 года.


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