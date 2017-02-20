Апелляция Неймара отклонена, он предстанет перед судом по делу о своем трасфере в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Неймар предстанет перед судом по делу о переходе в команду. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что апелляции Неймара, «Барселоны», «Сантоса» и компании, которой руководят его родители, отклонены. Таким образом, все они предстанут перед испанским судом.

Прокуроры считают, что Неймар виновен в мошенничестве при трансфере из «Сантоса». Слушания по этому делу проходят в Высоком суде Испании. Этот же суд рассматривает обвинения и в адрес других фигурантов дела: отца Неймара, экс-президента «Барселоны» Сандро Роселя, и, собственно, «Барселоны» и «Сантоса».

Прокуратура сделала вывод, что все указанные выше стороны обманули инвестиционную компанию DIS, которая владела 40% прав на игрока. В компании утверждают, что они не получили деньги за трансфер, которые им причитались.

Прокуратура требует посадить Неймара и его отца в тюрьму на два года, а также оштрафовать их на 10 миллионов евро. Напомним, Неймар перешел из «Сантоса» в «Барселону» летом 2013 года.



