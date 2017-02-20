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Сергей Парейко: Когда Дзюба играл за «Томь», после тренировок шутили: «Парни, проверяем карманы»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший вратарь «Томи» Сергей Парейко рассказал, как в томской команде шутили над нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

- Артем Дзюба, который приехал в «Томь» после истории с Быстровым, как проходил адаптацию в команде?
- Артем - парень известный своими шутками. Нам он сразу сказал, что не воровал те деньги. Мы поначалу старались не обращать внимания, а потом даже подкалывали его. После тренировки заходил в раздевалку и в шутку говорили: «Парни, проверяем карманы», - сказал Парейко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в 2009 году Дзюбу, выступавшего за «Спартак», обвиняли в краже кошелька у его одноклубника Владимира Быстрова.

За «Томь» нападающий сборной России выступал с 2009 по 2010 год. В сезоне-2016/17 Дзюба сыграл за «Зенит» 14 матчей в РФПЛ и забил 8 голов.

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