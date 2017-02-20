CS:GO, Dota 2 и League of Legends номинированы на AMD Esports Audience Award 2017
Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) представила список номинантов на AMD Esports Audience Award.
Номинанты: Clash Royale, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, League of Legends, Overwatch, Street Fighter V.
Церемония награждения пройдет 6 апреля, а голосование продлится с 20 по 30 марта. В прошлом году победителем этой награды стала многопользовательская MOBA — Smite.
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