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CS:GO, Dota 2 и League of Legends номинированы на AMD Esports Audience Award 2017

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Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) представила список номинантов на AMD Esports Audience Award. 

Номинанты: Clash Royale, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, League of Legends, Overwatch, Street Fighter V.

Церемония награждения пройдет 6 апреля, а голосование продлится с 20 по 30 марта. В прошлом году победителем этой награды стала многопользовательская MOBA — Smite.

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