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Один из ветеранов «Саттона» перед игрой с «Арсеналом» зайдет в «Макдональдс»

Константин Кринский
Источник:  Daily MailКомментарии

Ветеран «Саттон Юнайтед» американец Ники Бэйли перед игрой 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» поест в «Макдональдс».

- Мое питание привело меня туда, где я сейчас. И я ни о чем не жалею. Я всегда придерживаюсь подхода «Перед матчем зайди в «Макдональдс» и возьми себе парочку наггетсов«, - сообщил экс-игрок «Мидлсбро» и «Чарльтона».

В связи с матчем Кубка Англии, в Саттоне объявлен неполный рабочий день. Встреча с «Арсеналом» начнется в 22:55 по московскому времени.

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