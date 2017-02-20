Наставник сборной Бразилии: Несправедливо говорить, что отличная игра Жезуса – заслуга Гваридолы

Главный тренер сборной Бразилии Тите, оценивая игру нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, выразил мнение, что в успехах 19-летнего нападающего особую роль сыграли специалисты «Палмейраса».



Напомним, именно из этой команды футболист перешел зимой 2017 года в стан английского клуба.

«Его упорство и работа на тренировках заслуживает самой высокой оценки. Его прогресс говорит о том, что Жезус – настоящая личность, он прекрасный спортсмен.

На мой взгляд, несправедливо говорить, что в отличная игра Габриэла – заслуга Гваридолы. Многие специалисты помогли Жезусу, особенно это касается его выступления в «Палмейрасе». Хосеп лишь пожинает плоды других тренеров», – сказал Тите.

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