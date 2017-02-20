«Анжи» обыграл «Кайрат» в товарищеском матче
Товарищеский
матч между «Анжи» и «Кайратом» завершился победой российского клуба. Итоговый
счет матча – 1:0 в пользу «Анжи».
Матч
прошел в турецком «Белеке». Единственный мяч на 41-й минуте забил Адлан Кацаев.
Отметим, что в составе «Анжи» в этом матче были два удаления. С поля были
удалены Тома Фибел и Сергей Паршивлюк.
Товарищеский
матч
Белек
(Турция)
«Анжи»
- «Кайрат» - 1:0
Гол:
Кацаев, 41
Удаления:
Паршивлюк, 31, Фибел, 63
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