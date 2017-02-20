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«Анжи» обыграл «Кайрат» в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между «Анжи» и «Кайратом» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Анжи».

Матч прошел в турецком «Белеке». Единственный мяч на 41-й минуте забил Адлан Кацаев. Отметим, что в составе «Анжи» в этом матче были два удаления. С поля были удалены Тома Фибел и Сергей Паршивлюк.

Товарищеский матч

Белек (Турция)

«Анжи» - «Кайрат» - 1:0

Гол: Кацаев, 41

Удаления: Паршивлюк, 31, Фибел, 63

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