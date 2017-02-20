Месси требует убрать из «Барселоны» Диня, Матье и Гомеша

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси недоволен нынешним подбором игроков в команде. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Don Balon Лионель считает, что ему приходится тянуть команду к победам в одиночку, и ему это надоело. Он требует от руководства избавиться от трех игроков. Это защитники Люка Динь и Жереми Матье, полузащитник Андре Гомеш. Если они не уйдут из «Барсы», Месси не будет подписывать с клубом новый контракт.

В текущем сезоне 29-летний Лионель Месси провел 34 матча за «Барселону» и забил 34 мяча при 12 голевых передачах.