«Атлетико» готов продать Гамейро в «Тоттенхэм»
Форвард мадридского «Атлетико» Кевин Гамейро может переехать в чемпионат Англии.
Как сообщает Mirror, испанский клуб готов продать своего футболиста в «Тоттенхэм» грядущим летом. Отмечается, что тренерский штаб лондонской команды рассматривает француза в качестве замены Харри Кейну.
В нынешнем сезоне 29-летний нападающий «матрасников» провел во всех турнирах 34 матча, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Гамейро в 25 млн евро, а его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2020 года.
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