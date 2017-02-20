«Локомотив» не сумел договориться о трансфере защитника сборной Чили

«Универсидад Католика» отверг предложение московского «Локомотива» по чилийскому защитнику Гильермо Марипану. Об этом сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Локомотив» сделал предложение чилийскому клубу «Универсидад Католика». Но на данный момент есть информация: это предложение не устроило чилийцев. Вполне возможно, что эта сделка не состоится. Но предложение было, руководство «Локомотива» это не опровергало, – Арустамян в эфире программы «Все на футбол! Переходный период».

В нынешнем сезоне Марипан провел за «Универсидад Католику» 15 матчей, в которых забил один гол. В составе клуба футболист дважды становился чемпионом Чили и один раз выигрывал Суперкубок страны, а в январе игрок дебютировал в составе национальной команды.

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